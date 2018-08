La semana pasada, el asesinato de Fabio Melanito conmocionó México. El cantante de origen venezolano iba con su novia a un restaurante cuando sorpresivamente fue interceptado por un sujeto que, a sangre fría, lo acribilló en plena vía pública.

Los esfuerzos del artista de 30 años por defenderse fueron en vano. Su verdugo logró someterlo, lo dejó tendido sobre el pavimento tras dispararle cinco veces en la cabeza y huyó de la macabra escena.

Hasta el momento, la Policía mexicana no ha conseguido establecer el móvil del crimen ya que hablan de robo y de un ajuste de cuentas. También se especula que Melanitto habría estado involucrado en el narcotráfico.

NADIE RECLAMÓ EL CUERPO



Hace unos días, trascendió que nadie reclamó el cuerpo del artista venezolano. Incluso se supo que si en 30 días, nadie acudía por él, sería depositado en una fosa común.

Ivonne Montero, ex pareja y madre de la única hija de Fabio Melanitto, confirmó el trágico panorama. "Es cierto. Recibí una llamada de uno de sus amigos pero le dije 'corazón, no me pidas eso. No puedo, es muy complicado para mí", expresó Montero.

Mariana Melanitto, hermana del cantante, ya está en México para repatriar el cuerpo del ex integrante de la boy banda venezolana UFF.

TORMENTOSA RELACIÓN



Era diciembre del 2011 cuando Fabio Melanitto e Ivonne Montero se casaron. La situación, al parecer, se torno inestable y al poco tiempo del enlace, el venezolano abandonó a Montero tras enterarse que iba a ser padre.

Aseguró que no estaba preparado para la paternidad, y Montero tuvo que afrontar sola el ser madre y las cinco cirugías posteriores que necesitó la pequeña Antonella, quien nació con una cardiopatía congénita.

Ivonne Montero, devastada por la muerte de Fabio, se pronunció en los medios mexicanos donde dejó claro que lo perdonaba, pues a pesar de su mal proceder le entregó el mejor regalo del mundo: su niña.