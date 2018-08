¿Lo extraña? Ex novio de Yanet García asegura que ella aún le da 'me gusta' a sus publicaciones | VIDEO

Terminó su relación con Yanet García para dedicarse a la competencia de 'Call of duty'. Sin embargo, el equipo de Douglas Martin no pudo trascender y quedó eliminado del certamen de viodeojuegos el último fin de semana.

Como era de esperarse, la reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Burlas, memes y comentarios que ironizaban su derrota hartaron al jugador, quien publicó un video en su canal de YouTube con un contundente mensaje.

En el clip, titulado 'Heartbroken' (corazón roto), Martin manifiesta que se siente mal por haber perdido una competencia internacional y habló sobre la decisión de terminar su romance con la popular 'Chica del clima'.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de los usuarios es una revelación que hizo. De acuerdo a su testimonio, Yanet García todavía sigue dando 'me gusta' a sus publicaciones de Instagram, pese a que ya no lo sigue.

"Yo terminé con ella y muchos creen que fue solo por 'Call of duty', pero es obvio que no es la única razón. No quiero especificar ni entrar en detalles porque ya no es mi lugar. Sé que salió a echarme toda la responsabilidad en Twitter casi todos los días, pero sigue dando ‘me gusta’ a mis contenidos en Instagram pese a que no me sigue. Eso no tiene sentido", aseveró.

Por otro lado, señaló que no es "un chico rico que hace videos" como muchos creen, pues tuvo que "sacrificar muchas cosas para poder ser popular". La pareja usaba las redes sociales para compartir los mejores momentos de su relación, aunque todo tuvo un lamentable final.