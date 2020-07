La famosa presentadora del programa Today, Ellen DeGeneres, fue criticada una vez más por uno de sus extrabajadores, quien aseguró que no pudo hablar con la cómica a pesar de haber estado varios años en su equipo.

Esta es una arremetida más que ocurre contra DeGeneres, acusada de generar una cultura de trabajo tóxico y hasta racista.

Ahora se trata de Neil Breen, un exejecutivo del programa de televisión, quien declaró que nunca pudo estar en contacto con su jefa a pesar de que realizaron una gira de trabajo en Australia durante siete años.

Breen contó en la radio 4BC, donde actualmente trabaja, que en una de las entrevistas con el periodista de entretenimiento Richard Wilkins, en la capital costera de Melbourne, uno de los productores de DeGeneres le dio unas indicaciones que extrañaron a Breen.

“El productor nos llamó a un lado y dijo: Ahora Neil, nadie debe hablar con Ellen. No hables con ella, no te acerques a ella, no la mires. Ella entrará, se sentará, hablará con Richard y luego Ellen se irá”, contó Neil Breen.

Hasta ahora, el exejecutivo de Today no está seguro si las indicaciones fueron directamente de parte de la presentadora, pues, en ningún momento pudo hablar con ella.

“No tengo idea de si es una buena persona o no, no tendría ni idea. Pero puedo decirte que las personas que trabajan con ella caminaron sobre un terreno frágil todo el tiempo”, agregó.

El programa de DeGeneres está en medio de una investigación interna de parte de las casa televisora Warner para determinar si es que realmente se existe algún tipo de abuso laboral que debiera corregirse. Según el medio de comunicación Variety, DeGeneres no es el foco de la investigación.

