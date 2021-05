Luego que se filtraran imágenes de Linda Caba, vocalista principal de la orquesta Explosión de Iquitos , cantando en shows privados en pleno estado de emergencia por la pandemia de la COVID-19, la agrupación de cumbia envió un comunicado pronunciándose al respecto.

El dueño de la orquesta, Raúl Flores, reconoce que debido a la pandemia muchos integrantes del grupo tienen muchas difícultades para mantenerse; sin embargo, aclaró que se delinda de cualquier responsabilidad de sus actos.

“Esta agrupación tiene más de 23 años de trayectoria y cuenta con 10 músicos, 6 bailarinas, 7 cantantes principales y coristas , pero Explosión de Iquitos no es solo una cantante, así que nosotros no nos estamos presentando en ningún show presencial porque respetamos las normas impuestas por el Gobierno”, manifestó el dueño de la orquesta a través de un comunicado.

Además, Flores indicó que escapa de sus manos y entiende que los músicos estén animando en restaurantes u otros locales, debido a que la pandemia los ha devastado económicamente.

“Nuestro rubro está muy golpeado. Tenemos casi un año y medio sin ingresos. Algunos están trabajando, otros son repartidores de comida y unos pocos se cachuelean cantando. No podemos mantener a toda la orquesta porque no hay eventos, así que se nos hace muy difícil, entonces si algunos de los integrantes deciden hacer algún ‘cachuelito’, sea musical o no, ellos son libres de hacerlo que piensan que es lo correcto”, mencionó.

Por otro lado, anunció que Explosión de Iquitos espera ir poco a poco realizando show virtuales. Para ello, el domingo 20 de junio harán su primer concierto online con toda la agrupación en homenaje por el Día del Padre y la Fiesta de San Juan desde las 3 de la tarde, en donde tendrán de invitados especiales. Las entradas ya están disponibles en preventa a S/ 25 y el público que desea ver este concierto los pueden adquirir en www.vaope.com.

Cabe señalar que el dueño de Explosión de Iquitos indicó que todos los músicos pasarán por una prueba de COVID-19 y harán una cuarentena para el show virtual. Mientras que en el escenario se respetarán los protocolos de bioseguridad.

