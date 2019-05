Exesposa de Marc Anthony se recupera del cáncer y supera a novio que la abandonó al conocer enfermedad

La exesposa del salsero Marc Anthony, la puertorriqueña Dayanara Torres, se recupera del cáncer de piel que le dio por un lunar no tratado y que le fue diagnosticado en febrero de este año.

Al duro golpe en torno a su salud, se sumó el abandono del co presidente de Marvel Studios, Louis D'Esposito, su prometido que terminó con ella vía telefónica tras conocer su enfermedad. Una fuente cercana a Dayanara manifestó que D'Esposito le dijo que su situación era "too much" para él y que prefería dedicarse a su trabajo y vida.

Pero el amor de sus hijos y su familia ayudaron a la también exmiss Universo 1993 a salir adelante pese a las difíciles circunstancias que le tocó experimentar.

Dayanara Torres ya se sometió a cuatro sesiones, y todo parece indicar que comienza a restablecerse física y emocionalmente disfrutando de los momentos que le regala la vida.

Recientemente, la modelo y actriz compartió un video en Instagram al lado de unas amigas, con quienes departió en un karaoke cantando los más grandes éxitos de Ednita Nazario. La exreina de belleza bailó, cantó, sonrió y contagió su felicidad no solo a sus compañeras sino también a sus miles de seguidores en la red social.

Como toda una mamá orgullosa, la puertorriqueña de 44 años también lanzó un video de su hijo mayor, Christian, quien en el clip daba a conocer cómo se alistaba para participar de su baile de graduación.



