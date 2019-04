Ex Marama se declara admirador de Polo Campos y Chabuca Granda [FOTOS]

Agustín Casanova , ex vocalista de la recordada agrupación Marama , aseguró que se encuentra muy emocionado de poder visitar nuestro país para realizar una gira promocional ante la prensa desde el 29 de abril.



El artista señaló que le va muy bien en su etapa como solista luego que la banda llegara a su fin en 2017 y con la misma incursionara en la actuación en la serie argentina 'Simona'.

"Me siento cómodo actuando, cantando y entreteniendo a la gente, eso es una bendición, es maravilloso poder desarrollarme plenamente en lo que tanto me gusta", dijo el ex Marama, quien dio un gran salto como solista y también grabó con Chyno Miranda el tema "Ando buscando".

El cantante también admitió que es un gran admirador de Augusto Polo Campos y Chabuca Granda.

"Además de admirar el trabajo de Augusto Polo Campos y Chabuca Granda, me quedé sorprendido con el talento de Susan Ochoa en Viña, un tema tan fuerte y vigente como el maltrato a la mujer interpretado de la manera que Susan lo hizo para despertar conciencia", comentó.

