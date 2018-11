Se reavivan los rumores en torno a que el cantante Juan Gabriel está vivo. Es más, el famoso 'Divo de Juárez' ofrecería un concierto el próximo 15 de diciembre, según comentó a la prensa mexicana su ex mánager, Joaquín Muñoz.

'Juan Gabriel y yo después de la muerte' es el libro sobre el artista azteca que presentó Muñoz en una conferencia de prensa y en donde sorprendió con sus declaraciones.

DISPUTA POR LA HERENCIA



Según Muñoz, Juan Gabriel está "viviendo una vida horrible" y está "aburrido" tras haber desaparecido de la escena pública hace dos años.

¿Por qué Juan Gabriel tomó esta decisión? Al parecer, debido al pleito por la herencia entre sus hijos, quienes no han logrado acceder a ella ya que no existe una partida de defunción de Juan Gabriel. No se descarta la existencia de un testamento, pero estaría en manos del propio cantante.

"Juan Gabriel tiene el testamento. Todo lo que ha hecho Iván es puro cuento, él no se puede quedar con nada, quiso cobrar las regalías y le pidieron el acta de defunción de Alberto Aguilera Valadez, ¿de dónde? si está vivo, no ha podido hacer nada", expresó Muñoz.

Vea también Daddy Yankee se une con Anuel AA para presentar “Adictiva”

Acusó a su hijo Iván Aguilera y a su esposa, Simona, de haberlo abandonado. "Iván no has cumplido el trato con Alberto, lo has abandonado y usted Simona no se meta con Alberto, no le vamos a decir nunca en dónde está y aunque usted amenazó que lo va a encontrar, nunca lo va a encontrar", expresó.

DIABETES



Muñoz aseguró que sigue siendo el único amigo de confianza de Juan Gabriel y que puede dar testimonio de todo lo que ha sufrido durante este tiempo. "Extraña a su público, es lo que más quiere".

"Yo soy la única persona que ha estado a lado del 'Divo de Juárez', soy quien lo ha consolado, lo ha hecho reír, soy quien se ha desvelado casi todas las noches conversando con él desde su refugio", afirmó.

Reveló además que el artista tiene una herida en el pie debido a complicaciones de la diabetes que padece.

TE PUEDE INTERESAR: