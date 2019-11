Dulce María Espinoza, ex integrante de la agrupación mexicana RBD, pasó esta semana a la fila de las casadas tras sellar su relación con el productor de cine Paco Álvarez.

A pesar de no haber revelado el día exacto ni el lugar en el que celebraría su matrimonio, la prensa extranjera se las ingenió para filtrar las primeras imágenes de la celebración.

A través de su cuenta de Instagram, el programa ‘Despierta América’ lanzó algunos videos e instantáneas de la unión entre Paco y la recordada ‘Roberta’ en la telenovela ‘Rebelde’.

En las publicaciones se le observa usando un elegante vestido de novia compuesto por delicados bordados y volantes. A su lado, el novio apareció con un clásico smoking negro. Aparentemente, las imágenes fueron captadas en el momento que hacían su ingreso al lugar de la fiesta.

Por su parte, el programa ‘Suelta la sopa’ compartió en su cuenta de Twitter 15 segundos de lo que fue el baile nupcial. Por supuesto, el material hizo suspirar a las cientos de seguidores de la actriz.

Recordemos que hace algunos meses, Dulce María denunció públicamente haber sido víctima de estafa por parte del local donde, inicialmente, iba a realizar su matrimonio. Sin embargo, logró superar ese mal momento y pudo celebrar su amor en compañía de sus familiares y amigos.

Lamentablemente, quienes no pudieron acompañarla fueron sus excompañeros de RBD, pues, según contó la actriz, se encontraban con la agenda de trabajo a tope. Asimismo, señaló que no invitó a Poncho Herrera -con quien mantuvo un fuerte romance de varios años-, pues no le parecía buena idea “invitar a su ex”.