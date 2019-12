Tal y como sucedió el año pasado, la compañía XING anunció el ranking de las canciones de karaoke más populares del 2019 en Japón y el opening de “Neon Genesis Evangelion” ocupó el primer lugar de la lista.

La data toma en cuenta las estadísticas del servicio online de la compañía, Joysound, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre.

Al igual que en 2018, la canción más popular en la categoría de Anime/Tokusatsu/Game, fue “A Cruel Angel’s Thesis”, el opening de “Neon Genesis Evangelion”, anime que se emitió entre 1995 y 1996, es decir hace 24 años.

El servicio de Joysound comenzó en 1992, y se ha convertido en una de las marcas de karaoke más grandes de Japón, ofreciendo más de 300 mil canciones, actualizándose cada cierto tiempo.

A continuación el top 10 de este 2019:

1. A Cruel Angel’s Thesis” (Yoko Takahashi/Neon Genesis Evangelion)

2. “Himawari no Yakusoku” (Motohiro Hata /Stand By Me Doraemon)

3. “Peace Sign” (Kenshi Yonezu / My Hero Academia)

4. “Sugar Song to Bitter Step” (UNISON SQUARE GARDEN / Blood Blockade Battlefront)

5. “Uchiage Hanabi” (DAOKOxKenshi Yonezu / Fireworks, Should We See It from the Side or the Bottom?)

6. “Let It Go – Ari no Mama de” (Takako Matsu / Frozen Japanese dub edition)

7. “Single Bed” (Sharam Q / D・N・A2)

8. “Zenzenzense (movie ver.) (RADWIMPS / Your Name.)

9. “Touch” (Yoshimi Iwasaki / Touch)

10. “God Knows…” (Aya Hirano as Haruhi Suzumiya / The Melancholy of Haruhi Suzumiya)