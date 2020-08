Evaluna Montaner decidió cambiar de look hace una semana y empezó a mostrar el resultado en redes sociales. Sin embargo, una fotografía despertó las críticas de diferentes seguidores de la esposa de Camilo Echeverry, quienes la juzgaban por raparse un lado de la cabeza.

En una reciente publicación de Instagram se puede ver a la actriz venezolana con el cabello amarrado, dando la apariencia como si se hubiera rapado un lado de su cabellera.

De inmediato los seguidores empezaron a criticar el hecho, pues pensaban que se había rapado, pero al ver bien la imagen se puede ver que se trata de los mechones rubios que se pintó en la zona de las patillas. “Sorry Evaluna pero se te ve pésimo”, “no me gusta ese look” y “qué horrible” fueron algunos de los comentarios que se lee en la publicación.

Ante las críticas, la hija de Ricardo Montaner salió al frente para mostrar su molestia. “Por alguna razón la gente piensa que me rapé. Es rubio amigo, no me rapé. Pero si me rapo, ¿qué?”, afirmó la cantante en una historia.

El padre y hermanos de la cantante también salieron a defenderla. “Sea lo que sea que te hagas, vas a ser hermosa siempre”, comentó Montaner. Mientras que los cantantes Mau y Ricky también le mandaron palabras de apoyo. “¡Mamacita! ¡Vengan critiquen en estos comentarios para conseguirlos rapidito!”, se lee.

Cabe resaltar que hace unos días Evaluna Montaner cumplió 23 años y compartió un emotivo mensaje a sus seguidores, a quienes agradeció por su éxito.”Todo el día fue sorpresa y no puedo sentirme más amada. Estuve sin el celular ayer pero hoy he visto todos los mensajitos que me han mandado y no lo puedo creer. Amo caminar con ustedes. Gracias por tanto cariño. Soy tan afortunada de tenerlos”, señaló en su red social.

