Fuertes declaraciones. Luis Gatica, expareja sentimental de Victoria Ruffo, reveló que Eugenio Derbez abandonó a la actriz cuando ella dio a luz al hijo que ambos tienen en común.

"Se me echa a llorar y me dijo: ‘No estuvo nada bonito y me quedé sola’. Le dije: 'Tú eres un mujerón y vas a salir de esto, no sola porque ahí está el clan (de las Ruffo) y aquí estoy yo para lo que necesites y si yo te puedo ayudar, yo te ayudo”, precisó Gatica al canal Tlnovelas.

Eugenio Derbez al lado de su hijo José Eduardo y Victoria Ruffo (Foto: GEC)

Para cuando Victoria Ruffo salió del hospital, fue Luis Gatica quién la recibió con el recién nacido en brazos. “Fui al día siguiente y José Eduardo salió en mis brazos del hospital. Vicky me necesitaba. (…) Yo necesitaba estar ahí, la quiero mucho y no se nos ha olvidado a ninguno de los dos”, expresó.

José Eduardo al lado de su madre Victoria Ruffo. (Instagram)

Se sabe que para cuando el hijo de los actores llegó al mundo, ambos eran pareja. Hasta ahora, Eugenio Derbez no ha aclarado por qué no estuvo al lado de Victoria Ruffo cuando nació su hijo.

Luis Gatica y Victoria Ruffo se conocieron en las grabaciones de la telenovela ‘La fiera’ y tuvieron una relación que duró cuatro meses.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina sobre Maricarmen Marín