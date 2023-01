Ya no le gustó el juego. Gerard Piqué no dimensionó que al bromear en reiteradas ocasiones sobre el tema de su expareja Shakira y Bizarrap, ‘Sesión 53′, originaría que le sigan hablando de la letra en los siguientes días.

El jugador de fútbol se presentó nuevamente en una transmisión EN VIVO de la Kings League; sin embargo, aunque antes todo era risas, esta vez se mostró incómodo cuando el DJ Mario le consultó por el tema de la colombiana.

“Tengo una pregunta para Piqué, ¿Cuál es tu sesión de Bizarrap de favorita?“, le preguntó el DJ.

El exjugador del Barcelona no pudo ocultar su molestia, pero intentó responder a la consulta señalando que no conocía todos los temas del artista argentino.

“Es que no sé los números de verdad, no tengo ni idea. Te lo diría, pero no sé, la más reciente, jaja. Esa de ‘Quédate’”, aseguró notoriamente desconcertado.

¿QUÉ ES LA KINGS LEAGUE?

La Kings League es una competición de fútbol 7 fundada en 2022 por el exfutbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué con la colaboración de Ibai Llanos. La competición consta de unas normas alternativas a las del fútbol clásico y está compuesta por 12 equipos dirigidos por creadores de contenido.

¿QUIÉNES CONFORMAN LOS EQUIPOS?

Un total de 12 equipos conforman el certamen con referentes del stream o ex jugadores como presidentes que se encargaron de decidir nombre, equipación y organizar el draft para la construcción del plantel: Ibai Llanos (Porcinos FC), Iker Casillas (1K), Sergio Agüero (Kunisports), TheGrefg (Saiyans FC), Gerard Romero (Jijantes FC), Perxitaa (Los Troncos FC), Juan Guarnizo (Aniquiladores), Samy Rivera (Pio FC), Spursito (Rayo de Barcelona), Adri Contreras (El Barrio), XBuyer (xBuyer Team) y DjMaRiio (Ultimate Móstoles).

VIDEO RECOMENDADO

La historia de amor entre Shakira y Piqué es parte del pasado. Sin embargo, el lanzamiento de una nueva canción remeció las redes sociales. ¿Cuáles fueron las consecuencias?