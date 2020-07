August Alsina dijo que la revelación de Jada Pinkett Smith fue “necesaria” y que “todo salió como debería” debido a que el cantante de R&B padece de problemas de salud. Así lo informó en una entrevista exclusiva con la revista Vulture de Nueva York.

“Siento que todo salió como debería (...) Especialmente cuando estoy pasando por mis problemas de salud y mi enfermedad. No quiero venir de un lugar de dolor, ira o malicia. Siempre quiero estar en un lugar de amor. Creo que todo salió como debería”, dijo el rapero.

Alsina habló sobre la relación que mantuvo con Pinkett y reveló las razones que lo llevaron a no confirmar su romance con la esposa de Will Smith.

“No creo que sea importante saber con quién salgo. No es asunto de nadie. Lo que la gente hace en su tiempo personal es lo que hace en su tiempo personal. Probablemente por eso en el pasado nunca he hablado sobre eso. Pero esto se volvió muy complejo para mí porque todos somos figuras públicas, y hubo muchas conversaciones sobre mi nombre y su nombre”, señaló.

El joven artista agregó que suele ser muy expresivo en sus relaciones: “Con el tiempo, estaba expresando mi amor externa y externamente, y cuando estás en una situación, y súper enamorado, es como, a la m***. No me importa lo que piensen los demás. Así es como me siento”.

Asimismo, reveló que muchas personas de su entorno lo veían con un tipo problemático e imprudente. “La gente me miraba como un tipo problemático que era súper imprudente, como si estuviera presionando a la esposa de alguien. Realmente no me gustó eso. No me gustó que dijeran, especialmente cuando no era la verdad. Creo que debido a que la gente no tenía la verdad, les permitió verme a mí y a mi personaje de cierta manera”, sentenció Alsina al medio.

Fue debido a los comentarios que el cantante decidió decir la verdad sobre su romance debido a que dañaba su imagen y la de sus tres hijos.

“Sentí que era necesario sacarlo de mi espíritu y limpiar el aire. No me gusta caminar alrededor del elefante -en la habitación-. Eso no se siente bien. Se sintió como un elefante sentado en mi espíritu después de un tiempo. Es una difícil decisión. Espero no ser el causante de un alboroto (...) Nunca he dado ningún detalle sobre nada y realmente no siento la necesidad de hacerlo, pero esto solo ha sido principalmente sobre mi libertad”, acotó.

Como se recuerda, durante una conversación en el programa de Jada “Red Table Talk”, la actriz aceptó que sí tuvo un romance con Alsina mientras estuvo separada de su esposo hace ya cuatro años, lo que causó un revuelo en las redes sociales.

VIDEO RECOMENDADO

Las cosas que no recordabas del actor Will Smith