Manolo Caro, productor de la exitosa serie ‘La Casa de las Flores’ reveló esta semana una de las mayores intrigas que encierra la segunda entrega de la producción de Netflix: ¿Qué pasó con Verónica Castro?

“A Verónica se le invitó a hacer ‘La Casa de las Flores, pero el compromiso para participar en el proyecto solo fue para una temporada", explicó Caro al programa Ventaneando, de TV Azteca, descartando así la teoría soltada por la prensa española, en la que supuestamente, el productor le había propuesto a Castro que su personaje se vuelva lesbiana y tenga un romance con Yolanda Andrade.

Verónica Castro junto a Manolo Caro, productor y creador de 'La Casa de las Flores'. (Foto: YouTube)

Manolo continuó contando que tras el éxito de la primera temporada, pensó que el personaje de ‘Virginia de la Mora’ podía continuar, pero cuando se reunió con la actriz, ambos se dieron cuenta que la popular ‘Virgin’ ya había dado demasiado y, en una decisión conjunta, decidieron poner punto final a su rol en la serie.

Estas declaraciones no le cuadraron del todo a Verónica Castro, quien reveló que se llegó a un acuerdo entre la actriz y los productores de la plataforma de streaming. " Yo no quería decepcionar a los fans jóvenes, pero así se dio. Estaba pactado sólo aparecer en la primera parte, y después me llaman [de Netflix] para hacer algunos capítulos nada más, y luego para hacer la pura voz (en off). Entonces dije que así no. Es todo, o es nada, ya sabes que así soy yo”, dijo al citado espacio de entretenimiento mexicano.