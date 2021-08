“Me cansé de amarte tanto, de esperar el mismo amor que yo te di”, puede ser el extracto de la canción que más representó a Lucero, conocida como ‘La novia de México’, cuando se divorció de Manuel Mijares. Hoy, ambos mantienen una buena relación e incluso se animan a bromear de lo que fue su romance.

El matrimonio de los cantantes llegó a su fin en 2011 y, como suele pasar, terminaron completamente alejados y resentidos, pero eso se supo años después cuando ambos contaron cómo fue ese episodio de su vida.

Durante su participación en el programa ‘El retador’, las estrellas de Televisa contaron que utilizaron su fenecido romance como combustible para sus carreras. Un año después del rompimiento, Mijares estrenó la canción ‘Si me tenías’ y se especuló que fue dedicada a su expareja; sin embargo, el cantante dijo que no fue así porque no fue de su autoría. “Claro que no es mía, ni estaba dedicada a alguien más”, aseguró el artista.

Por su parte,‘La novia de México’ contó que ella sí le escribió un tema a Mijares porque se sentía resentida con él por el primer tema que él sacó. “Ya fue de ardida porque dije ‘de ardidos, a ardidos, pues yo gano de ardida. Y ya hice yo una después que se llamaba ‘No pudiste amar así’”.

