Laura Zapata siempre será recordada por su personaje de ‘Malvina’ en “María Mercedes” , pero más allá de su gran talento y convertirse en la gran antagonista de los melodramas, la hermana de Thalía siempre ha estado involucrada en diversas polémicas y en su mayoría ha sido por no tener pelos en la lengua.

Y prueba de ello es que hace unos días reprobó la actitud que tuvo Camila Sodi con la prensa, ya que la actriz mexicana fue captada a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México por las cámaras de El Gordo y La Flaca. Aunque no se detuvo para dar una entrevista, respondió de manera cortante algunas de las preguntas de la reportera.

Ante esa situación, Zata dijo que su sobrina estaba en poses y solo quiere que hablen de ella. “Eso de que guaruras, me tapo la cara y no hablo con la prensa, o sea, ni siquiera me pasó por aquí (por la cabeza), qué poses”, declaró al programa Hoy.

“Yo creo que eso lo hace quien tiene que hacer alguna pose para que hablen de esa persona”, dijo tajantemente la villana de telenovelas.

Además, aprovechó para enviarle un mensaje a los medios de comunicación que sufren los desplantes de los famosos.

“Ustedes como prensa siempre persiguen a esas personas que los desprecian, no entiendo por qué, logran su objetivo. Así que yo también, de esta parte, de este maridaje les diría cuídense más, respétense más, pongan sus límites y digan: ‘Esta persona que no me pela, que me maltrata, pues no lo voy a querer’, porque el amor propio tiene que imperar”, señaló.