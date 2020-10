Espectáculos Internacional







“Está alejada de la realidad”, los ex Menudos no están nada conformes con la serie de Amazon Prime Video Los ex Menudos no están nada conformes con lo que cuenta el fundador del grupo, Edgardo Díaz, en “Súbete a mi Moto”. Así lo dejaron claro en entrevistas y en sus pronunciamientos en las redes sociales