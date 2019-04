Esposa del actor mexicano Demián Bichir falleció a los 37 años [VIDEO]

La esposa del actor mexicano Demián Bichir dio a conocer que su esposa, Stefanie Sherk, murió el último sábado a la edad de 37 años. No se conocen las causas de su deceso de la también actriz y además productora de origen canadiense.

La estrella azteca de 55 años expresó que su cónyuge murió en la más "completa paz" y pidió el descanso eterno para el amor de su vida.

"Han sido los días más tristes y dolorosos de nuestras vidas y no sabemos cuánto tiempo nos llevará sobreponernos a este dolor. La hermosa, angelical y talentosa presencia de mi Stefanie será echada de menos profundamente y permanecerá en nuestros corazones para siempre", indicó el actor en Instagram.

Transcurría el año 2010, cuando Bichir y Shrerk iniciaron una relación amorosa. No es difícil imaginar por qué Stefanie Sherk se robó el corazón del actor perteneciente a la dinastía Bichir. Ella se graduó de la University of Western Ontario con honores y en Nueva York estudió en el The Neighborhood Playhouse School of the Theatre.

Aunque en un inicio no tenían planes de boda, ambos se casaron hace tres años. En el tiempo que permanecieron juntos, ellos aseguraban que era lo mejor que les había ocurrido en la vida.

BICHIR EN HOLLYWOOD



Demián Bichir ha construido también una carrera en Hollywood. Incluso, ha sido el segundo actor mexicano en ser nominado al Oscar como Mejor Actor por su trabajo en 'A Better Life'.

Tras su nominación ha participado en proyectos internacionales como 'Savages' al lado de Salma Hayek, 'The Head' con Sandra Bullock, 'The Hateful Eight' de Quentin Tarantino, entre otros.

