Esposa de actor Alexis Ayala: "Él me necesita entera" [FOTOS]

Poco se sabía de la salud del actor Alexis Ayala tras el infarto que sufrió el pasado sábado mientras vacacionaba con su familia en Acapulco, México. Sin embargo, su esposa, la también artista Fernanda López , brindó declaraciones sobre la salud del actor.

Fernanda López , habló con Univisión (vía telefónica) y aseguró que su esposo presentó condiciones críticas, pero está estable. Además, precisó que su recuperación se irá dando progresivamente con el avance de los días.

“Por ahora está tranquilo, es un hombre valiente, estuvo a punto de no contarla. Tuvo siete horas críticas para estabilizar su corazón, le quitaron coágulos, su sangre no tenía oxígeno y sin duda es lo peor que hemos pasado como pareja. Afortunadamente está estable. Día con día avanza de manera favorable y ahorita está bien”, contó Fernanda López a Univisión .

“Traté de actuar rápido, han sido días complicados. Él me necesita entera, no he comido, no he dormido. Solo quiero que esté bien, estoy tratando de enfrentar de mejor manera el caos”, agregó.

Fernanda López también contó que antes del sorpresivo suceso, el villano de ‘Las hijas de la luna’ no presentaba ninguna molestia y se mostraba normal, además señaló que gracias a que se encontraban a nivel del mar, Alexis Ayala no presentó mayores problemas.

“Si bajan las palpitaciones de su corazón puede ser delicado. Él está muy tranquilo y hallarse aquí, en Acapulco, es benéfico porque se encuentra a nivel del mar, eso ayuda bastante en su recuperación”, manifestó la esposa del actor de telenovelas.

“Lo del corazón es una cuestión hereditaria por parte de su papá. Jamás había presentado alguna molestia, nunca había tenido indicios de que padeciera del corazón”, añadió.

De acuerdo a los médicos, el diagnóstico del actor es reservado y debe permanecer internado en la clínica de Acapulco.