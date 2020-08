Tras confesar que a los 40 años se sometió a un aborto, la actriz María Conchita Alonso contó a Ventaneando que superar este episodio fue difícil, pero encontró ayuda en México gracias a terapias de sanación en comunidades indígenas de Puerto Vallarta. Sin embargo, lo que más llamaba la atención es si había tenido un romance con Cristian Castro.

María Conchita Alonso negó que haya tenido una relación o un “chiqui chiqui” con el hijo de Verónica Castro. De esta manera, dejó por cerrado el tema ante la gran cantidad de rumores sobre una relación. “Me dio risa... Mi espíritu y mi corazón es extremadamente joven, Cristian es lindo, cariñoso y talentoso, pero de allí a que sea mi pareja... No, no”, declaró a Ventaneando, tras agregar que el cantante llegó a su vida tras ser presentado por un amiga en común. Así, María Conchita Alonso y Cristia Castro son solo amigos, y nada más.

Pero ella no se cierra al amor. “Yo no quiero ser mamá de alguien. Quiero a una persona que haya hecho su vida... Quiero a un triunfador”, dijo, no obstante reconoció que los galanes menores de ellos le atraen. Pero no es el caso de Cristian, quien solo le cayó muy bien.

La actriz también reveló que no ha tenido nunca instinto maternal.

