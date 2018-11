El doctor cubano Misael González, quien trabajó durante 14 años en "Caso cerrado", manifestó que fue despedido del programa y contó todos los detalles de los conflictos con la jueza Ana María Polo.



Misael González indicó que fue despedido del programa por manifestar su opinión en contra de algunos actos de la conductora de "Caso cerrado". Al doctor no le parecía correcto lo que Polo hacía con Vivian González, una especialista que la doctora llamaba para los casos de su programa.



"Un día tuvimos una pequeña discusión y la doctora Polo me dijo ‘a Vivian no la traigo porque no es mi amiga, nunca lo fue’. Entonces la miré a los ojos y le dije, ¿por qué me lo está diciendo a mí? Porque sabes que es mi amiga y quieres que yo se lo diga, tú tienes su número celular, llámala”, contó el doctor al programa Arañazo Online.



El doctor extendió su queja hasta la productora del programa.

Misael González le manifestó que todos en el programa eran profesionales y que no se necesitaba ser amigo de la doctora Polo para seguir trabajando. Dos semanas después fue despedido de "Caso cerrado".



"A las dos semanas me mandaron un texto muy triste, porque no creo que una persona que pasó 14 años en el programa, que pasó tres fines de año con ella lo hubieran despedido con un texto que todavía guardo y que decía que no me necesitaban más”, sentenció el doctor.



Misael González también contó que le escribió a la doctora para agradecerle por la oportunidad y que si ella no necesitaba, él estaría ahí para ayudarla en cualquier tema.

