Revelaciones en torno al tormentoso matrimonio que tuvieron Amber Heard y Johnny Depp. Daily Mail publicó unos audios en donde la actriz de ‘Aquaman’ reveló en una sesión de terapia de pareja que golpeó a actor poco antes de poner fin a su relación.

La grabación data del 2015 en un episodio en que la expareja intentaba rescatar su matrimonio del final. Según el portal, la actriz de 33 años se deja escuchar en medio de rabietas.

“Lamento que no te golpeé en toda la cara con una bofetada adecuada, pero estaba golpeándote, no te estaba dando un puñetazo. Bebé, no te di un puñetazo”, reportó el audio.

“No sé cuál fue el verdadero movimiento de mi mano, pero estás bien, no te lastimé, no te di un puñetazo, estaba golpeándote”, agregó en otro pasaje.

(Foto: Condado de Fairfax)

DEPP: “¡TENGO MIEDO DE MORIR!”

Heard también le reclama a Johnny Depp por haberse retirado en medio de las discusiones y golpes. “Eres un bebé, crece Johnny”, afirmó Heard.

“Me fui anoche. Honestamente, te juro, que debido a que no podía soportar la idea de más fisicalidad, más abuso físico el uno del otro. Porque si hubiéramos continuado, se habría vuelto jod... malo. Y bebé, ya te dije esto una vez. Tengo miedo de morir, que estemos en una maldita escena del crimen ahora mismo”, le contestó Depp.

“No te puedo prometer que no me iré a lo físico otra vez. Dios, algunas veces me enojo tanto que pierdo (el control)”, dijo Amber, quien es embajadora en Estados Unidos en contra de la violencia doméstica.

Estos son solo algunos de los audios de la violencia doméstica entre Amber Heard y Johnny Depp mientras acudían a sus sesiones de terapia psicológica. Todos fueron grabados con el celular de la actriz estadounidense y además fueron consentidos por ella.

(Fotos: People/Twitter)

INMINENTE DIVORCIO

Los actores se divorciaron en 2016 en medio de mutuas acusaciones de violencia familiar. Fue el propio Johnny Depp, quien incluyó en su demanda de divorcio una denuncia por violencia doméstica contra por aquel entonces su esposa.

Amber Heard no se quedó cruzada de brazos y también demandó al actor por haberla golpeado y violentado psicológicamente. Además escribió un artículo en The Washington Post sobre el supuesto abuso que sufrió a manos de su exesposo.

Enterado del escrito en su contra, Johnny Depp la demandó por difamación.

(Foto: AFP)