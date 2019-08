Rosalía se convirtió en la primera artista española en ganar un premio en los MTV Video Music Awards 2019. En la categoría de música latina, la cantante nacida en Barcelona se hizo de los galardones a ‘Mejor videoclip latino’ y ‘Mejor coreografía’ gracias a su tema ‘Con Altura’, el cual canta con J Balvin.

Esto es algo histórico en los premios internacionales. El logro de la catalana ha puesto en debate el criterio de los organizadores para considerar a Rosalía como intérprete “latina”.

De esta forma, los galardones MTV Video Music Awards 2019, entregados el lunes por la noche en Nueva Jersey (EE.UU.), avivaron un viejo debate: ¿se puede calificar de latinos a los artistas españoles.

El hecho de que MTV incluyera a Rosalía en la categoría de música latina y que numerosos medios en Estados Unidos se refieran a ella como una artista “latina” ha generado controversia.

LAS CRÍTICAS

Norberto Briceño, periodista del sitio Pero Like de Buzzfeed y miembro de la plataforma política Voto Latino, no escatimó en reprochar la decisión de MTV. “Yo solo digo, Rosalía es de España. Ella no es latina. Ella es europea”, dice.

“Este es el aspecto del racismo en el negocio de la música y en los medios: estamos constantemente hablando de Rosalía (europea blanca, no latina) cuando el mayor single en español en EE.UU. ahora es el de Sech (Afro-panameño) que no recibe para nada la misma cobertura”, señaló el periodista musical Gary Suárez.

Por su parte, el escritor y comediante Gabe González dice los siguiente al respecto: " Cada persona que canta en español (o que aparece en una canción de reguetón) no es latina. Rosalía es de España. No latinoamericana. Te puede gustar, sin tratar de usar la palabra ‘Latina’ como una expresión imprecisa".

¿QUÉ DICE ROSALÍA?

Al respecto, Rosalía, en entrevista con Billboard, señaló que su cultura es la española, pero que se siente “100% latina”.

“Cuando voy a Panamá o cuando voy a México, me siento como en casa. Así que sí, me siento latina”, precisó.