El mexicano Ernesto Laguardia, recordado por su protagónico en novelas como ‘Quinceañera’ y ‘Corona de Lágrimas’ concedió una entrevista para el conocido periodista Yordi Rosado. Durante su participación, recordó los episodios más importantes de su carrera como actor así como el bullying que sufrió durante su niñez.

El actor de 63 años recordó que fue un niño muy tímido y que sufrió maltrato por parte un profesor que se burlaba de él llamándolo “inútil”: “De los miedos que siempre he tenido ha sido la soledad, yo era tímido, era medio nerd, me molestaban, el bullying siempre ha existido”, expresó Laguardia.

“Yo siempre he sido tímido y en la escuela era mucho más, un profesor se burlaba de mí cuando no llegaba a los tonos, era músico y cuando no llegaba a los tonos me decía: ‘Usted es un inútil’, ‘nunca vas a cantar’, hubo mucho maltrato, me pegaba emocionalmente”, agregó.

Entrevista a Ernesto Laguardia

Comentó que se refugió en la actuación porque la vio como una ventaja de poder interpretar todo tipo de personajes y estar detrás de una cámara, algo que lo ayuda a desenvolverse mejor pese a la timidez que conserva.

Además, reveló que llegaba a estar casi todo el día en su trabajo: “Muchos años lo dediqué a no estar con mis papás, cuando entré a hacer telenovelas fue meterme al foro 20 horas al día y dices: ‘cómo va cambiando todo’”.

Este esfuerzo no fue muy bien remunerado en más de una ocasión. Dijo que en varias producciones no recibió ningún pago. Por ejemplo, pese a su popular papel en ‘Quinceañera’, su sueldo fue mínimo y gestionado a través de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), una compensación básica que “no representaba un sueldo real”.

“Cuando yo empecé a hacer cosas un poquito más importantes ni siquiera cobraba. Hazme el favor. Ahora digo: ‘Qué tonto, ¿no?’”, cuestionó.

Entrevista a Ernesto Laguardia

El exconductor admitió haber mantenido romances con algunas de sus colegas. Si bien no dio nombres, si dijo que mantener una relación con alguien de su trabajo fue muy complicado. Él ha sido relacionado con actrices como Adela Noriega e Itatí Cantoral.

Actualmente, se encuentra comprometido con Patricia Rodríguez, quien es 27 años más joven que él y con la que comparte tres hijos.

Larga trayectoria

Ernesto Laguardia tiene una carrera de 50 años de carrera artística con teatro, películas, conducción, telenovelas como ‘Quinceañera’, ‘Alondra’, ‘Amigos por siempre’, ‘Amarte es mi pecado’, ‘Gotita de amor’, ‘Corona de lágrimas’, entre muchas más, como ‘Padres por conveniencia’, que está por estrenarse.

