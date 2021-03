Erika Buenfil, recordada por su trabajo en producciones como “Amores verdaderos” y “Marisol”, se convirtió nuevamente en noticia por sus anécdotas y confesiones. Fiel a su estilo, la actriz contó algunos secretos sobre las escenas de besos en las telenovelas.

En entrevista con el programa “Pinky promise”, al que asistió con Poncho de Nigris, Buenfil compartió experiencias que vivió en un set de telenovela, confesando que las escenas de besos, algunas veces, son muy incómodas.

Por muy exótico y divertido que parezca, a ella le “da pena” y así lo hizo saber. Entre broma y broma, Erika dio nombres y ejemplos de besos que no fueron tan agradables como se vieron en la pantalla. Empezó su historia mencionando a Arturo Peniche, con quien aseguró se dio sus “buenos besos”.

También destacó los de su compañero en “Amores verdaderos”, Eduardo Yáñez, los que calificó como “intensos, pero más profesionales”. “Con Yáñez eran más de verdad para tele que intensos, muy pegados los labios, mucho cuerpo. Con Eduardo fueron muy bien hechos, pero no tan, tan intensos”, explicó Buenfil.

Por otro lado, Erika también señaló que los besos de Alexis Ayala no fueron muy cómodos porque le olía la boca “a pedo”. Sin embargo, dijo que con él tuvo “buenos besazos”. Las risas terminaron cuando citó uno de los peores momentos en un set de telenovela.

Se trató de un beso en la telenovela “Así son ellas”. Si bien no mencionó al actor que “se quiso pasar de más”, si dio detalles de la escena en la que sucedió. Cabe señalar que después de esto, Buenfil se quejó con la producción y ellos conversaron con los involucrados.

“Se quiso pasar de más y me besó, así como muy intenso y me atascó. Era una escena dentro de un elevador en una telenovela que se llamaba Así son ellas... se pasó y entonces yo me bajé del elevador... muy agresivo y no aguanté”, señaló.

