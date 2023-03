Erick Sabater se convertirá en padre por primera vez y celebró el ‘baby shower’ de su primogénita al lado de su novia Gitana Andujar. Las imágenes de la celebración fueron compartidas por Gitana, quien usó las redes sociales para mostrar su felicidad.

Como se recuerda, el dominicano ganó fama en el Perú por pertenecer a ‘Esto Es Guerra’ y ser pareja de Michelle Soifer. Sin embargo, el modelo dejó el país y decidió iniciar una nueva vida en Estados Unidos.

En las imágenes publicadas en Instagram, se puede ver al exchico reality emocionado en la fiesta que organizó su novia, donde aparece besándole la ‘pancita’. “Mi querida hija, Aunque todavía no has llegado a este mundo, ya siento un amor y una conexión profunda contigo. No puedo esperar para conocerte, abrazarte y ver tu rostro por primera vez.”, se puede leer en parte de la publicación.

Como se recuerda, en noviembre del 2022, el modelo anunció que le pidió matrimonio a la empresaria, por lo que le entregó un anillo de diamantes con una esmeralda. “Gitana Esmeralda, Yes I do (...) Dijo que sí”, escribió en redes sociales.