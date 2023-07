Defiende a capa y espada. El último fin de semana se celebró la sexta eliminación en La Casa de los Famosos México, donde Bárbara Torres , Wendy Guevara y Poncho de Nigris eran los tres nominados. Sin embargo, la actriz argentina tuvo que abandonar la casa tras no lograr superar con votos a sus compañeros. Su hijo José Ignacio acudió a la gala de eliminación donde rompió en llanto al ver a su madre, por lo que aprovechó las cámaras para defenderla de todas las críticas que se dijo de ella.

Como se recuerda, Bárbara Torre estuvo envuelta en diversas polémicas tras fuertes discusiones con sus compañeros dentro de La Casa de los Famosos México: Raquel Bigorra, Sergio Mayer, Apio Quijano y ‘La Barby’ Juárez. Incluso, la actriz justificaba sus actitudes por problemas hormonales a su edad. Esto generó diversas críticas en redes sociales.

Ante ello, José Ignacio Zumárraga (18) pidió respeto para su madre Bárbara Torres, pues hubo comentarios hirientes sobre ella, algo que le afectó mucho, por lo que pidió parar con las críticas.

“Quiero decir algo: de esta mujer se dijo mucho en redes sociales. Nunca había escuchado cosas tan feas, así como ustedes tienen una madre, les pido que respeten a la mía”, dijo entre lágrimas.

La conductora Galilea Montijo quedó conmovida por las palabras de José y no dudó en abrazarlo. “Es de admirar la valentía y la resistencia de este chico, nos falta sensibilidad, él tiene toda la razón. A nadie le gusta que hablen mal de su madre. Hoy no tengo una madre y esto me llego al corazón, pues yo como hijo hubiera hecho lo mismo. Por eso debemos trabajar en uno para estar bien, ya que los hijos son los que sufren, una madre siempre duele”, dijo la presentadora.

