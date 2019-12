Enrique Iglesias rompió su silencio en torno a la relación con su padre, Julio Iglesias. En conversación con ICON, el cantante señaló que llevaba muchos años sin hablar con su progenitor pero que una noche se decidió a llamarlo y restablecer poco a poco su comunicación con él.

“Enseguida cogió el teléfono. Tuvimos una conversación muy bonita. Estaba bien de ánimo. Fue una conversación de esas en las que eres consciente de que es especial. Me reconfortó mucho”, indicó Iglesias.

“A los 18 años me separé de mi familia por completo. Y fue difícil. Me fui y durante diez años no tuve absolutamente ningún contacto con mi padre. No empecé a tener contacto con él hasta que falleció mi abuelo (2005, cuando Enrique Iglesias ya tenía 30). Son muchos años. Sufrí mucho. Pero lo que sentía por mi música me daba fuerza. Y, sobre todo, perseguía el objetivo hacerlo a mi manera”.

Recordemos que Enrique Iglesias decidió hacer su carrera lejos de su padre porque intuyó que su decisión de dedicarse a la música no le gustaría mucho. Sin embargo, logró grabar un primer disco en donde figura el éxito ‘Experiencia religiosa’ pero este no le agradó a su padre para cuando se lo envió.

(Foto: Facebook oficial)

Alfredo Fraile, el que fuera mánager de Julio Iglesias, cuenta lo que pasó. “Enrique le envió el disco a su padre y este dijo que era una porquería, que no iba a llegar a nada. Que el que sabía de música era él y que debería apoyarse en él. Creo que ahí se equivocó Julio”, señala Fraile.

“MI PADRE ES COMPETITIVO”

El cantante describió a su padre como “un tío muy competitivo. Y yo, en cierta manera, también”. Sin embargo, el cariño y el respeto se imponen entre ellos. “Nos tenemos un respeto mutuo, más ahora que hace 25 años. Es mi padre y lo quiero con toda mi alma. Lo respeto y lo admiro y hasta en parte entiendo las cosas que ha hecho en su carrera y en su vida personal”.

(Instagram)

“Ahora lo pienso más. Lloré mucho en el inicio. Hubo un momento en particular. Me fui a San Francisco a mezclar mi primer disco. Estuve un mes allí. Recuerdo regresar al hotel, estar ahí solo y ponerme a llorar. Y pensar: ‘Qué estoy haciendo: he perdido el contacto con mi familia por completo’. Porque afectó a todo. Sobre todo con mi padre, pero también con el resto de la familia”, agregó.

EL PESO DE SU APELLIDO

El intérprete de éxitos como ‘Bailando’ y ‘Nunca te olvidaré’ también habló de lo que ha significado llevar el peso de ser el hijo de Julio Iglesias y de su apellido en la industria musical. Señaló que es de “ignorantes” pensar que ha triunfado en la música gracias a su progenitor.

“Me hace gracia, porque lo he escuchado mil veces: ‘Ese es un chaval que se ha criado en una familia conocida, con un padre famoso y seguro que lo tenía todo hecho y el mundo a sus pies’. ¿Que he tenido oportunidades que quizá no hayan tenido otros artistas? Por supuesto. Pero hasta cierto punto, que la gente diga que yo lo he conseguido todo por mi padre me parece de ignorantes. Es imposible triunfar en este negocio si no tienes canciones que conectan con el público. Es imposible que alguien triunfe porque su padre diga: ‘Quiero que mi hijo sea un cantante famoso”, señaló.