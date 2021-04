A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante Enrique Guzmán compartió un comunicado, donde señaló que inició un proceso legal en contra de su nieta Frida Sofía y las personas que resulten “responsables por probable participación en hechos con apariencia de delito en agravio” a su persona.

“Don Enrique Guzmán me ha dado instrucciones para que haga público que, el día de hoy, ha presentado una querella ante la Fiscalía de investigación del Delito de Violencia Familiar, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, la querella fue formulada en contra de Frida ‘N’ y quién o quienes resulten responsables por su probable participación en hechos con apariencia de delito en agravio de Don Enrique Guzmán”, se citó en el comunicado.

“La querella tiene por objetivo que el Ministerio Público inicie una investigación para reunir indicios que lleven al esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba de la acción penal, la acusación contra la imputada y la reparación integral del daño a la víctima”, se agregó en el documento firmado por el abogado de Enrique Guzmán.

Como se señaló en el documento, la querella implicaría la reparación integral del daño a la “víctima” (Enrique Guzmán).

Hasta el momento Frida Sofía no se ha pronunciado al respecto, pero desde hace unos días, la cantante de 29 años viene compartiendo fotografías familiares de su adolescencia e infancia, donde ella pretende comprobar que sí fue víctima de tocamientos indebidos por parte de su abuelo.

Como se sabe, Frida Sofía se presentó en el programa “De primera mano” a inicios del mes de marzo, donde reveló que su abuelo Enrique Guzmán le hizo tocamientos indebidos cuando ella era una niña.

“Siempre fue muy abusivo, mira, me pongo a temblar por todo lo que tengo qué decir de eso, fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo… muy… me daba miedo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas”, fue el testimonio de Frida Sofía en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

