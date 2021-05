El enfrentamiento entre Enrique Guzmán y Frida Sofía sigue dando de qué hablar. En una entrevista con el programa “Ventaneando”, el intérprete de “Tu cabeza en mi hombro” aseguró que su nieta está muerta tanto para él como para su hija, la también cantante Alejandra Guzmán.

El mexicano señaló que sigue firme en su propósito de limpiar su nombre luego de que semanas atrás Frida revelara -entre lágrimas- que el cantante le había hecho tocamientos indebidos cuando eran tan solo una niña.

“Yo quiero enfrentarme con ella, que finalmente me explique por qué el hombre más cool, ahora es un violador. Quiero que me diga por qué de ser tu abuelito bonachón que te ayudaba con las broncas tenías con tu mamá, se convierte en un violador, explícamelo. Que quede claro que la niña miente”, dijo.

“Por qué mintió, pues porque parece que el señor Gustavo Adolfo le dio dinero y de eso puede vivir, hasta que invente otra cosa”, acotó.

En otro momento, el artista mexicano afirmó que su nieta ya no existe para él ni para su hija. “Para mí, ella [Frida Sofía] terminó de vivir y para su mamá también”, sentenció el rockero.

Por otro lado, Enrique aprovechó el espacio en “Ventaneando” para confirmar que Frida Sofía quedó fuera de la herencia de Alejandra. Además, señaló que el heredero máximo de los bienes de la Guzmán será su nieto Apolo, hijo de su hijo Luis Enrique.

“La sacó del testamento porque era muy cómodo seguir golpeando, la sacó a golpes y no quiso saber más, dijo ‘va para fuera’(…) Lo que va a hacer con su herencia no sé, conmigo no cuenta, pero tengo un nieto que lo adora y creo que es al que le puso su testamento a su nombre, Apolo”, comentó.

