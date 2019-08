Enrique Guzmán tilda a Carmen Salinas de "vieja metiche" tras ofrecer amor de madre a Frida Sofía

Enrique Guzmán no soporta a Carmen Salinas y el papel de madre postiza que quiere asumir con su nieta, Frida Sofía. Recientemente, la actriz mexicana ofreció públicamente darle "amor de madre" a la también modelo azteca.

“Esa señora se mete con todo el mundo. Esa señora quiere ser la mamá de todo mundo, ¿Se le murió su hijo?, pues señora, no me esté chingando con la mía: 'Vente, yo te recibo', no te metas en lo que no te importa, pinche vieja metiche”, indicó alterado el actor.

Guzmán indicó que Carmen Salinas siempre se entromete en problemas ajenos; por ello le recomendó guardar silencio y prudencia en torno a las confrontaciones mediáticas de su nieta, Frida Sofía, y su madre real, la cantante Alejandra Guzmán.

“Se mete en la vida de todo, que: ‘Yo opino’, no opine, ya pinche vieja, ya adiós. Esa señora hablando de tonterías, estoy harto”, agregó el cantante.

Recordemos que Frida Sofía acusó a su madre de haberla traicionado con su expareja, el modelo Christian Estrada. Según la modelo, su madre sostiene una relación amorosa con su exnovio.

Pero eso no es todo. La también cantante señaló a su madre de haberle hecho vivir una infeliz infancia debido a sus problemas con el alcohol y las drogas. También denunció que la famosa intérprete no la cuido de algunos allegados que la agredieron físicamente.