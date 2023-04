La cantante argentina Cazzu le puso fin a los rumores de embarazo y finalmente confirmó que está esperando un bebé del mexicano Christian Nodal. La trapera hizo el anuncio en medio de su concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires.

La cantante, que cerró su gira Nena Trampa Tour, dio la noticia al inicio del concierto. La intérprete de ‘Nada’ dejó caer un gran saco blanco y dejó ver su pancita. Al presenciar esto, los asistentes aplaudieron y gritaron de emoción al conocer la noticia.

QUE MANERA DE ANUNCIAR UN EMBARAZO QUE REINA pic.twitter.com/fIrZP7Sz3k — 𝖑𝖊𝖔 🏹 (@SELEN4FT5H) April 16, 2023





Como se recuerda, la cantante había negado los rumores de embarazo, los cuales empezaron en febrero pasado, cuando Cazzu y Christian Nodal asistieron a los ‘Premios Lo Nuestro’.

“¿Me veo embarazada?... No, no, no (...) ¿Me veo más gorda? Es que subí unos kilitos, es que estuve comiendo un poco. ¿Tengo cara de ser una…? ¿tengo cara de madre?”, dijo.





VIDEO RECOMENDADO

Adolfo Chuiman reveló detalles de su carrera