La comedia nacional “No me digas solterona 2” anunció el inicio de su esperado rodaje el último fin de semana con una fotografía de la protagonista, Patricia Barreto, junto a la directora Ani Alva.

En la imagen, compartida en las redes sociales de la actriz, se puede ver a Barreto muy sonriente al lado de la cineasta. La cinta tiene programado su estreno para abril del 2020, producida por BigBang Films y distribuida por Diamond Films.

“Estoy súper contenta y emocionada por comenzar el rodaje. A la película le tengo muchísimo cariño y regresar a encarnar a Patricia, con todas sus aventuras, sus conflictos y su búsqueda de la felicidad, me entusiasma mucho. No saben lo divertida que está la historia. En serio no se la pueden perder”, comentó Patricia respecto a este nuevo inicio.

Por su parte, la directora Ani Alva expresó su emoción por el primer día de filmación: “Ha sido muy lindo volver a reencontrarme con Patricia y con todos los actores del elenco. Regresan casi todos los personajes y vienen un montón de sorpresas. El ambiente que se vive en el rodaje es muy divertido. Todo el elenco se lleva bien y trabajar con ellos es un regalo”.

El inicio del rodaje tuvo como locación algunas calles del distrito de Surco y congregó a los protagonistas de la historia junto a las pequeñas Yvanna bernal y Alexandra Múller, quienes dan vida a Patricia y sus amigas de niñas.

En esta secuela, Patricia Barreto volverá a darle vida a la inocente Paty, quien recordemos que en la anterior entrega estaba a punto de casarse, cuando su pareja termina su relación en un momento inesperado. Su madre le recuerda diariamente que está soltera. Así que ella y sus amigas se embarcaron en el descubrimiento del valor de la amistad y del amor propio.

Anahí De Cárdenas, Natalia Salas y Yidda Eslava, Marisol Aguirre, Maricarmen Marín, André Silva, Fiorella Rodríguez, entre otras grandes figuras repetirán roles en la película.

Recordemos que la comedia nacional, “No me digas solterona”, protagonizada por Patricia Barreto, llevo a más de 868 mil espectadores al cine, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras del 2018.