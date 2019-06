Con emotivo mensaje, Madre de Edith González se despide: "Se me fue mi niña pero me queda mi pueblo, México"

Entre lágrimas, compañeros, familiares y seguidores de la actriz mexicana Edith González , lamentaron su pérdida. Con música, flores y muchos mensajes de cariño, el Teatro Jorge Negrete, ubicado en Ciudad de México , fue el lugar donde acudieron para decirle el último adiós.



Durante el velorio de cuerpo presente los cálidos aplausos del público no se hicieron esperar para engrandecer la trayectoria de la "güerita consentida" de las telenovelas mexicanas.

En el lugar se encontraban también las personas más cercanas a ella: su esposo, Lorenzo Lazo; su hija, Constanza Creel González; su madre, Ofelia Fuentes y Víctor Manuel González, su hermano.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando su madre no ocultó la emoción al dedicar unas palabras por la partida de 'su nena' y con voz entrecortada mencionó: "Se me fue mi niña, pero me queda mi pueblo, México".

Ante esto, el público le respondió con aplausos y ovaciones de pie, dirigidos para una mujer que se distinguió por su "humanismo" y que luchó contra el cáncer de ovario que, desde que fue detectado, nunca escondió su enfermedad y las ganas de vencerla.



Entre los artistas que se presentaron al homenaje estuvieron Jesús Ochoa, Laura Zapata, Patricia Reyes Spíndola, Vanessa Bauche, Sergio Verguer, Luis Felipe Tovar, Wanda Seux, Raimundo Capetillo, Lorena Velazquez y Katie Barberi.

