Miley Cyrus tras conocer que Janice Freeman —una de las talentosas concursantes que asesoró en “The Voice”— falleció a causa de una neumonía y un coágulo de sangre en el corazón, le rindió homenaje en Instagram y señaló que cumplirá su promesa.

A través de tres publicaciones, la intérprete de “Malibú”, Miley Cyrus confirmó la estrecha relación que mantuvo con Janice Freeman.

“Hoy estoy haciendo todo lo posible para celebrar tu existencia, pero no puedo evitar lamentarte profundamente tu ausencia […] Tú fuiste la única artista por la que me esforcé tanto por “firmar”, iba a crear una productora para que tú pudieras estar en ella […] Janice eres mi estrella, nunca me rendiré contigo, ya no soy tu entrenadora, nunca lo fui, porque tú me enseñaste constantemente muchísimas cosas”, escribió en Instagram Miley Cyrus.

Asimismo, junto a un dulce video donde ambas se abrazan, Miley Cyrus expresó: "Abrazarte una vez más Janice Freeman. Te hice una promesa aquí en la tierra y mantendré esa promesa mientras observas desde el cielo. Cuidar de tu preciosa niña, mi hermanita. ¡Apoyaré a tu esposo y madre cuando los días son oscuros! Te quiero".

La participante de “The Voice” se mantuvo cerca a Miley Cyrus incluso después de la competencia. Ella reveló en Instagram el gran apoyo que había recibido de la estrella pop, ya que había cubierto los gastos de su hogar por seis meses.

Sin duda, el deceso de la cantante ha afectado a Miley Cyrus, quien se ha mostrado sumamente conmovida en sus redes sociales.

Janice Freeman alcanzó la fama en “The Voice”, cuando cautivó a los jurados en la temporada 13 con una potente interpretación de “Radioactive” de Imagine Dragons.



