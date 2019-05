Emily Ratajkowski publica fotos inéditas de su madre en Instagram

Emily Ratajkowski acaba de publicar en Instagram una serie de fotografías en homenaje a su madre. La modelo subió las postales por el Día de la Madre hace unas horas.

La cotizada modelo decidió saludar a su madre Kathleen Balgley en su red social con más de 22 millones de seguidores. La publicación fue muy comentada por los fanáticos de Emily Ratajkowski.

Las fotografías hacen un paseo por el pasado y el presente de la madre de Emily Ratajkowski. "Luce sensacional", "heredaste toda su belleza", "muy lindas fotografías", "simplemente espectacular", son algunos comentarios que se pueden encontrar en Instagram.

Como se recuerda, Emily Ratajkowski saltó a la fama cuando participó en la serie iCarly (2007) en el papel de Tasha. La modelo alcanzó la fama mundial cuando hizo su aparición en el video 'Blurred Lines' de Robin Thicke en el 2015.

Emily Ratajkowski también contó que fue un error participar en dicho video porque es un tema que siempre le recuerdan. "Yo no estaba muy interesada al inicio. Ahora, es la desgracia de mi vida. Cuando alguien viene a mí y me pregunta sobre 'Blurred Lines', me quedo como: ‘¿Estamos seriamente hablando de un video de hace cuatro años?", manifestó a la revista InStyle.



