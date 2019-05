Emily Ratajkowski expresa su amor por Sebastian Bear-McClard en Instagram | VIDEO

Emily Ratajkowski subió a una de sus historias de Instagram un tierno video donde corre a los brazos de su pareja, el actor Sebastian Bear-McClard. En imágenes se puede ver a la cotizada modelo treparse sobre el artista.

Sebastian Bear-McClard y Emily Ratajkowski se casaron en febrero del 2018 en el City Hall de Nueva York. El ángel de Victoria's Secret usó su cuenta de Instagram para comunicar a todos sus seguidores que había contraído matrimonio.

“Me casé hoy”, es la leyenda que escribió Emily Ratajkowski entonces en la fotografía en blanco y negro donde aparece abrazada con Sebastian Bear-McClard.

El actor Sebastian Bear-McClard trabajó en películas como: Still Life (2006), Heaven Knows What (2014) y Good Time (2017).

Emily Ratajkowski muy enamorada de su esposo. (VIDEO: Instagram)

Emily Ratajkowski y Sebastian Bear-McClard fueron vistos por primera vez en público en San Valentín del 2017 a las afueras de Poubelle, Los Angeles.

La modelo y actriz se hizo conocida cuando participó en la serie iCarly (2007) pero alcanzó fama mundial al aparecer en el video "Blurred Lines" de Robin Thicke en el 2015.

Emily Ratajkowski manifestó que fue un error participar en el video que la llevó al estrellato. "Yo no estaba muy interesada al inicio. Ahora, es la desgracia de mi vida. Cuando alguien viene a mí y me pregunta sobre "Blurred Lines", me quedo como: ‘¿Estamos seriamente hablando de un video de hace cuatro años?", indicó a la revista InStyle.