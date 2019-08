Emily Ratajkowski dio una lección de feminismo y mostró los vellos de sus axilas

Emily Ratajkowski es una de las modelos más cotizadas del momento, es imagen de grandes marcas y una de las más seguidas en Instagram. Sin embargo, ha decidido usar esta popularidad para dar una gran lección sobre el feminismo.

Ratajkowski ha publicado un ensayo sobre este tema en la revista Harper’s Bazaar, pero lo que más ha sorprendido es la fotografía que acompaña el texto. En ella se muestra a la súper modelo mostrando sus axilas al natural y con vello, algo que sería muy poco usual en su caso.

"Escribí un ensayo sobre la importancia del derecho de las mujeres a elegir (cómo se viste, qué publica, si decide afeitarse o no) no importa que influencias hayan moldeado la forma en que se presenta. Haz lo tuyo, damas, sea lo que sea", indicó en su cuenta de Instagram.

En la publicación impresa, Ratajkowski cuenta una experiencia relacionada a su feminidad y cómo llegó a sentirse incómoda con ella. Asimismo destaca la importancia de las elecciones que tienen las mujeres respecto a su sexualidad.

“Si decido afeitarme las axilas o dejarlas crecer, eso depende de mí. Para mí, el vello corporal es otra oportunidad para que las mujeres ejerzan su capacidad de elección, una elección basada en cómo quieren sentirse y sus asociaciones con tener o no tener vello corporal. Un día me gusta afeitarme, pero a veces dejo que mi vello crezca y eso es lo que me hace sentir sexy. Y no hay una respuesta correcta, ninguna opción me hará más o menos feminista, o incluso una ‘mala feminista'", escribió.

Emily cuenta también sobre sus estudios de feminismo en una universidad norteamericana y cómo cambio el concepto respecto a este tema y cómo es abordado por la sociedad.

“En el último año de la universidad en UCLA, me inscribí en una clase de estudios de género con la que me obsesioné. Esta clase fue mi primera introducción a un montón de ideas a las que nunca había estado expuesta: la teoría queer, el concepto de sexualidad como una escala móvil y la importante distinción entre género y sexualidad", expresó.