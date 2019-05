Emily Ratajkowski: 10 fotografías en Instagram donde demuestra toda su elegancia

Emily Ratajkowski es una de las modelos más espectaculares y solicitadas por todas las pasarelas del mundo. Su belleza y carisma ha generado que tenga miles de seguidores en Instagram.

El ángel de Victoria's Secret siempre publica distinta fotografías y videos donde muestra su bien trabajada figura ante todos sus fanáticos en las redes sociales. Emily Ratajkowski tiene 27 años, está casada y tiene una vida llega de lujos y glamour.

Emily Ratajkowski saltó a la fama cuando participó en la serie iCarly (2007). La modelo alcanzó la fama mundial cuando hizo su aparición en el video "Blurred Lines" de Robin Thicke en el 2015.

La actriz estadounidense manifestó que fue un error participar en el video que la llevó al estrellato. "Yo no estaba muy interesada al inicio. Ahora, es la desgracia de mi vida. Cuando alguien viene a mí y me pregunta sobre "Blurred Lines", me quedo como: ‘¿Estamos seriamente hablando de un video de hace cuatro años?", indicó a la revista InStyle.

Emily Ratajkowski tiene una relación con el actor Sebastian Bear-McClard. Son varias las fotografías o videos que publican en las redes donde muestran su felicidad al mundo.



