Emilia Clarke dice que tuvo como inspiración a Hitler en la última temporada de 'Game of Thrones'

Emilia Clarke se aseguró que su personaje en “ Game of Thrones” pasara a la historia, por ello durante una entrevista con Variety, reveló que tomó como referencia a Adolf Hitler.

La actriz que dio vida a Daenerys Targaryen, señaló que el dictador fue su fuente de inspiración para dar el discurso a su ejército.

"He aprendido un montón de Dothraki, Valyrian, idiomas falsos y muchos discursos que dar, pero me presioné mucho con este. Casi me mata", admitió Emilia Clarke, para luego continuar revelando que miró muchos videos en otros idiomas de líderes poderosos.

Vea también Fanny Lu regresa renovada a la música tras superar su divorcio | FOTOS Y VIDEO

Emilia Clark e quería que los espectadores realmente sintieran el poder de cada palabra por ello investigó la manera de comunicar de Adolf Hitler: “Puedes entender lo que dice el m***** de Hitler, estos oradores que hablan un idioma extranjero. Así que pensé: 'Si puedo creer cada palabra que digo, la audiencia no necesitará estar mirando los subtítulos’”.

Finalmente la actriz expresó que estuvo nerviosa durante la grabación de sus últimas escenas en "Game of Thrones", pero que logró pronunciar adecuadamente su discurso, pese a que solo había una cámara y una pantalla verde cuando la filmó.