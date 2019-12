La estrella de ‘Game of Thrones’, Emilia Clarke, señaló que decidió no tomarse ‘selfies’ con sus seguidores. ¿El motivo? La insensilidad que algunos de ellos le demostraron en un par de desagradables experiencias.

La primera de ellas ocurrió en el aeropuerto en medio de un ataque de ansiedad “debido a mi agotamiento general. Estaba sola, hablando por teléfono con mi madre y le dije llorando ‘no puedo respirar, no me encuentro bien’”.

Pese a su evidente malestar, la actriz británica fue interrumpida por un seguidor.

“Estaba llorando a lágrima viva y un chico se me acercó preguntándome si podíamos hacernos una selfie. Yo no paraba de decirle que lo sentía, pero que no podía respirar. Ha sido por momentos como esos, en los que no sé cómo reaccionar”, agregó.

En otra oportunidad, la artista de 33 años iba durmiento en un avisón cuando un fan la despertó demostrando una “falta de sensibilidad”.

“Cuando alguien me pide una foto quiero poder proporcionarle lo que busca. He estado tratando de encontrar cómo puedo hacerlo sin sentir que mi alma está completamente vacía”, indicó.

Para mantener la relación con sus fans, añadió Clarke, está dispuesta a firmar autógrafos e interactuar con sus fanáticos.

“Es una relación más cercana y una oportunidad de mantener una breve conversación que resultaría más satisfactoria que una simple foto”, manifestó.