Elyfer Torres dio vida al icónico personaje Betty de la comedia romántica “Betty en NY” (2019) y a Alicia de la telenovela de drama y narcotráfico “Enemigo Íntimo” (2020), personajes con los que ha podido ver que “los estándares se van quebrantando” en las producciones audiovisuales.

“(Con Betty) buscamos más representación que aspiración. La aspiración creo que todavía sucede en la televisión mexicana y son cosas que nunca vamos a poder llegar a ser. Me hace feliz que los estándares se vayan quebrantando y este término de mujer en construcción se usa mucho en esta versión: no es un cambio físico, es un cambio interno”, reflexionó Torres en una entrevista con Efe.

Torres, quien ahora vive en Los Ángeles (EE.UU.), siempre ha tenido claro que en Latinoamérica queda mucho trabajo por hacer para incluir a las personas racializadas y a quienes se alejan de los cánones establecidos en el cine y en la televisión, algo a lo que aportó su granito de arena con su personaje en "Betty en NY".

Y aunque la actriz ha notado los avances de la industria en esta materia, al llegar a Los Ángeles se dio cuenta de que en los cástines (selección de reparto) siempre le dicen que no es "suficientemente algo", ya que el acento se le nota todavía un poco hablando en inglés y su aspecto físico puede no parecer totalmente mexicano pero tampoco totalmente de otro país.

UN TRABAJO DURO PERO ENRIQUECEDOR

Torres fue seleccionada para dar vida a Betty de entre varios cientos de candidatas y cuando se lo comunicaron se dio cuenta de la gran responsabilidad que significaba reformular un personaje tan reconocido y querido por el público.

Sin embargo, debido a su forma de ver la interpretación y lo aprendido en su corta pero prolífica vida -tiene 23 años-, se decidió a aprovechar su fortaleza como mujer latina y crear un personaje alejado de los estereotipos.

“Nunca tuve limitantes en mi cabeza pero no tengo el estereotipo eurocentrista y en México las estrellas de telenovelas son güeras (rubias). Llegó este personaje y me di cuenta que quería representarme a mí y a todas las mujeres que nos hemos sentido como Betty, no solo mujeres, y redescubrirnos desde el amor propio”, expresó la actriz.

Por esto, dejó crecer su vello corporal y se enfrentó a aspectos e ideas preconcebidas en sí misma que tuvo que derrumbar y que, en cierto modo, le han hecho mejor actriz pero también mejor persona.

VERSATILIDAD Y GANAR

La joven, a través del éxito de producciones como "Betty en NY" y "Enemigo íntimo", ha logrado enamorar al público por su versatilidad y su capacidad para dar vida a personajes tan diferentes dejando en cada uno lo justo de sí misma al lograr hacerlos muy diferentes.

“Yo creo que como los seres humanos somos todos diferentes eso es lo que busco en mis personajes, que sean diferentes a mí también, pero busco punto en común con Elyfer”, expresó la actriz, quien explicó que su versatilidad es algo no del todo intencional pero sí consecuencia de un trabajo consciente sobre cada personaje.

Asimismo, no quería que con el papel de Betty se le encasillase en la comedia romántica, por lo que buscó construir un personaje sólido y reconocible pero "lo más diferente posible" a la imagen habitual o anterior de esta reconocida mujer.

Y es que “Betty en NY” fue el lanzamiento de la mexicana al éxito entre las personas hispanas residentes en Estados Unidos a través del canal Telemundo y ahora la serie se repondrá a través del servicio de “streaming” parcialmente gratuito Peacock.

Durante la cuarentena, Torres está emocionada por el estreno de "Betty en NY" por Peacock porque cree que así la gente no la olvidará y muchos otros podrán conocerla. Además, está ocupando su tiempo en estudiar y en mejorar su acento, aunque ya tiene ganas de seguir explorando la ciudad en la que siempre quiso vivir.

A pesar del coronavirus y sus dificultades en algunos cástines, la intérprete está disfrutando de su estancia en Los Ángeles, una ciudad que tiene todavía idealizada y donde lleva solamente unos meses, y mantiene las ganas de seguir su camino en Estados Unidos.

