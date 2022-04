La conductora de ‘The Ellen Show’, Ellen Degeneres se despide de su programa tras 18 temporadas. Así lo anunció la comediante sus en sus redes sociales, donde aprovechó para agradecer a sus televidentes permitirle ser una invitada a sus vidas.

“Hoy grabamos el episodio final de The Ellen Show que se emite el 26 de mayo. Cuando empezamos este show en 2003, el iPhone no existía. Las redes sociales no existían. El matrimonio gay no era legal. Vimos el mundo cambiar, a veces para mejor, a veces no. Pero fuera lo que fuera que pasara, mi objetivo siempre fue que el espectáculo fuera un lugar donde todos pudiéramos reunirnos y reír durante una hora. Ser invitado a vuestras vidas ha sido el mayor privilegio de mi vida y me ha traído una alegría increíble. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias”, escribió Ellen en sus redes sociales.

¿Por qué se retira de la TV?

Según explicó Ellen, al diario The Hollywood Reporter, el programa ya no era una desafío para ella. “Cuando eres una persona creativa, necesitas que te desafíen constantemente, y por muy bueno que sea este programa y tan divertido como es, ya no es un desafío para mí”, explicó.

El reconocido ‘The Ellen Show’, que se emite por la cadena NBC, emitirá su último episodio este 26 de mayo próximo tras 18 temporadas. Inicio el 2003 y se despide el 2022, sumando más de 3,000 episodios. Además, ha sido nominado en 171 ocasiones a los premios Emmy de los que consiguió 61 estatuillas y posee aproximadamente 2.5 millones de espectadores.

Ellen dio la bienvenida a cerca de 2500 grandes figuras del espectáculo como David Letterman, Diane Keaton, Reese Witherspoon, Jennifer Garner, Bono, Ryan Gosling, Serena Williams, Zac Efron, Adam Levine, e incluso de la política como Hillary Clinton y Michelle Obama.

