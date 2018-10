Ellen DeGeneres confesó haber sido víctima de abuso sexual a los 15 años. La actriz y presentadora de televisión señaló que era muy vulnerable y confiada a esa edad.

"Tenía 15 años. Ni siquiera voy a entrar en detalles, no importa, pero somos realmente vulnerables a esa edad y confiamos. Y luego, cuando te violan, no sabes qué hacer y no quieres decir nada porque, en primer lugar, empiezas a preguntarte: '¿Cómo sucedió esto, cómo fui tan estúpida?'", señaló la estadounidense.

Agregó sentirse "furiosa" cuando una víctima es cuestionada y no se le cree en torno a la traumática experiencia.

"Dicen: '¿Cómo no recuerdas exactamente qué día fue?'. No recuerdas esas cosas. Lo que recuerdas es lo que te sucedió, dónde estabas y cómo te sientes. Eso es lo que recuerdas", expresó.

La comediante estadounidense reveló este episodio de su vida en medio de la entrevista que le hizo a la actriz Bussy Philipps, quien también confesó haber sido violada a los 14 años. La conversación que sostuvieron giro, en otro momento, en torno al caso de Christine Blasey Ford, la mujer que denunció por violación a Brett Kavanaugh, candidato a la corte Suprema de Estados Unidos.

