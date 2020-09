Elizabeth Dupeyrón, la recordada actriz de “La gata” , “La que no podía amar” y “Dos mujeres un camino” mantiene en vilo a sus seguidores por su salud que está muy deteriorada a causa del parkinson y el dolor de haber perdido a su hijo, que presuntamente, fue envenenado.

Hace cinco años se conoció la noticia que la intérprete mexicana había sido diagnosticado de este mal degenerativo y sin duda, causó mucha sorpresa ya que ella era una mujer fuerte que gozaba de salud plena.

Elizabeth está retirada desde hace dos años de la actuación y no tiene planes de regresar debido a su padecimiento. Pero ¿qué pasó con la vida de la actriz mexicana? En esta nota te contaremos el terrible sufrimiento que tiene que afrontar la interprete de 69 años.

LA DURA BATALLA DE ELIZBETH DUPEYRON

Elizabeth Dupeyrón gozaba del éxito tras su gran trabajo en las telenovelas mexicana, sin embargo, en 2015 todo se volvió oscuro en su vida. La actriz se desmoronó por completo cuando su hijo Ramsés Alí Márquez Dupeyrón falleció mientras asistía a un retiro espiritual, donde fue presuntamente envenenado con ayahuasca.

Fue el 15 de febrero de 2015 cuando el hijo de la actriz murió después de tres días de agonía, tras haber ingerido una bebida como parte de la experiencia de sanación a la que asistió.

Tras el deceso de su hijo y la incansable lucha contra las autoridades mexicanas por esclarecer el caso, su salud se ha visto muy afectada.

La actriz se ha visto muy afectada desde la muerte de su hijo (Foto: Facebook / Elizabeth Dypeyrpón)

Dupeyrón cree que su enfermedad fue provocada por los medicamentos que tomó para controlar su ansiedad y falta de sueño.

“De salud no he estado bien, el golpe que me dieron los infames que mataron a mi hijo es irreparable, ha traído consecuencias muy graves a mi salud. Esas medicinas que se toman para la depresión, para dormir te llevan al caos y te llevan a la desesperación”, señaló al programa ‘Ventaneando’.

“Siento que mi Parkinson fue por medicamentos, fue inducido, porque yo estaba muy sensible. Las personas con temblor esencial están muy sensibles a esto y un golpe como el que recibí que no es fácil perder a un hijo, perder a tu primogénito, pues te rompe el sistema nervioso”, explicó.

La actriz mexicana reveló que fue intervenida quirúrgicamente en la cabeza para que mejorara su salud: “Me hicieron una operación de 10 horas, me pusieron un estimulador cerebral, para ayudar a quitar el temblor”.

Sin embargo, la llegada de su nieta le ha dado una razón para sonreír: “Me acabo de convertir en abuelita este mes, tengo un hijo, tengo una nieta y tengo otra familia joven y bella, entonces hay que vivir y hay que renacer, la vida sigue y mientras estés en ella tienes que dar gracias”, externó.

En junio de 2019 Dupeyrón confesó en entrevista con el periódico Excélsior que debido a los nervios y tristeza que le provocó la pérdida de su hijo, decidió alejarse de la actuación: " Yo me retiré por mi propia decisión, aunque agradezco al público que me tenga presente”.