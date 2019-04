Eliecer Marte, famoso reportero de Telemundo, se declara gay y anuncia boda con su novio

El popular reportero de la cadena Telemundo , Eliecer Marte, sorprendió a todos sus seguidores al salir del clóset, y anunciar que ya se encuentra comprometido con su novio.

La noticia llega momentos después de que la cantante Joy Huerta, integrante del famoso dúo musical ‘Jesse y Joy’, también revelara que se casó con su novia de hace cinco años y que está embarazada.

Mediante una publicación a través de su cuenta de Instagram, el reportero mandó un emotivo mensaje en el que asegura la importancia de la felicidad con uno mismo.

"Con El Paso del tiempo más entiendo lo importante que es ser feliz con uno mismo. Que la vida es una y que estamos hoy pero no sabemos de mañana. A la misma vez, siento que es mi compromiso ser transparente con cada uno de ustedes que me sigue y me continúa apoyando en mi carrera. Si mi misión en esta vida es ser una voz para aquellos que no son escuchados entonces de esta manera hoy también sirvo como ejemplo. Hoy quiero compartirles que estaré tomando una de las decisiones más importantes en mi vida. ¡Me caso! Gracias a mi familia y a mis amistades por el amor incondicional hacia mi y mi futuro esposo. Gracias a cada uno de ustedes que están leyendo este mensaje, si algo se llevan de este es que sean felices. ¡La vida es una!", es el mensaje que compartió con sus seguidores.

En la imagen aparece en primer plano la parte de la cintura de dos hombres tomados de la mano frente hacia el mar y uno de ellos porta un anillo de compromiso.