Montserrat Oliver , una de las carismáticas y más talentosas conductoras de la televisión mexicana ha sorprendido a propios y extraños al contar una anécdota que vivió a causa de una leona. La mejor amiga de Yolanda Andrade ha confesado que perdió parte de uno de sus dedos mientras grababa en un zoológico de Pachuca.

Como es sabido por todos los fans de la Oliver, ella es una gran amante de los animales y también por las aventuras llenas de adrenalina. Así que a lo largo de su carrera le ha tocado grabar todo tipo de notas y algunas le han dejado marcas en el cuerpo.

En el reciente programa de “Montse y Joe” , Montserrat ha contado la anécdota de los tigres en Brasil y también confesó que en otra oportunidad, una leona se comió parte de su dedo índice derecho.

¿QUÉ PASÓ CON MONTSERRAT OLIVER?

Montserrat Oliver contó que mientras grababan una cápsula para el programa “Las hijas de la madre tierra”, el cual conducía al lado de Yolanda Andrade.

“Era como un zoológico medio extraño por Pachuca, mientras preparaban las cámaras yo veía una tigresa de 7 años que venía en la jaula y me hacía como gatito”, explicó.

“Le metí la mano y me lamía, le tocaba la nariz y me lamía, le agarraba un colmillo y me lamía, y en una de esas hizo (mordida) y jaló, y dije: ‘¡ay me mordió!’. Veo que hace (mastica) y digo: ‘¡ay se lo tragó!’, se tragó mi pedazo de dedo, pero no me atacó, si no me hubiera arrancado el brazo”.

Montserrat Oliver

“Me comió un dedo, pero fue un león, me arrancó un pedazo […] Fue la puntita”, dijo acerca del momento que vivió en 2006 mientras mostraba su mano

Montserrat Oliver reconoció que fue una mala idea haber acariciado a la leona: “Nunca me atacó, si no de verdad me hubiera comido todo el brazo, yo tenía el brazo adentro de la jaula, qué inconsciencia la mía”, contó la presentadora.