La serie argentina “El reino”, en televisión, y la película española “El buen patrón” fueron este domingo las triunfadoras de la IX edición de los Premios Platino del cine iberoamericano en una gala festiva y relajada con un amplio reparto de galardones.

Ambas producciones habían llegado a la gala como las favoritas de la noche e hicieron buenos los pronósticos. “El reino” se llevó tres Platino -mejor serie, mejor creador (Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro) y mejor actor de reparto (Joaquín Furriel) y “El buen patrón”, cuatro -mejor película, actor (Javier Bardem) y dirección y guion (Fernando León de Aranoa)-.

El resto de los premios estuvieron muy repartidos en una noche llena de homenajes, a Vicente Fernández, a Celia Cruz y, sobre todo, a Carmen Maura, que recibió emocionada el Premio Platino de honor.

Maura provocó las risas de los asistentes al asegurar que ser actriz, que le permite ser rica, pobre o incluso asesina, “te arregla la cabeza”.

La actriz madrileña, feliz de recoger el galardón en su ciudad natal, recordó que ha trabajado en muchos países de Iberoamérica: con este premio “me dan ganas de volver, habéis hecho que me acuerde de todas las escenas que he vivido allí (...) he pasado sustos también, muchos, pero doy gracias a mi ángel de la guarda porque ser actriz me ha ayudado muchísimo, incluso a no volverme loca”.

Un tono relajado que reinó en una gala llena de música, de risas, de mensajes a favor de Ucrania, de las tribus de la Amazonía y de la Cultura, con un auditorio entregado, sin apenas mascarillas en una gala que recuperaba la normalidad prepandemia.

“EL REINO”, DANIELA RAMÍREZ Y JAVIER CÁMARA, LO MEJOR EN TV

En el apartado de televisión venció, como se preveía, “El reino”, el thriller dramático argentino original de Netflix, una ficción que cuenta cómo un candidato a vicepresidente, pastor evangélico, debe tomar el lugar del candidato a presidente en Argentina, después de que éste sea asesinado durante la campaña electoral.

Sobre la alfombra roja del Palacio de Congresos de Madrid han desfilado casi todos los actores de la trama, desde Mercedes Morán a Chino Darín o el premiado Furriel, que interpreta al maquiavélico y oscuro Rubén Osorio.

La serie de Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro, que está rodando su segunda temporada, se impuso a la chilena “Isabel”, a la mexicana “Luis Miguel: La serie” y a la también mexicana “Narcos: México”.

El Platino a mejor actriz de serie fue para la chilena Daniela Ramírez, por “Isabel”, por su impecable interpretación de la escritora Isabel Allende.

Y el de mejor actor para Javier Cámara, por la comedia política “Venga Juan”, tercera temporada de una serie en la que el español encarna a un político entre cutre, corrupto y tierno.

Los Platino en televisión se completaron con el reconocimiento a mejor actriz de reparto que recayó en Najwa Nimri por su papel de Alicia Sierra, la policía mala de “La casa de papel”, en la última temporada de esta serie.

“EL BUEN PATRÓN”, BARDEM Y PORTILLO, TRIUNFADORES EN CINE

Mientras que en cine la gran triunfadora fue “El buen patrón” con cuatro premios, que cierran así un año lleno de triunfos para el filme de Fernando León de Arana, que ya salió vencedor de los Goya.

Bardem dedicó su premio, en el Día de la Madre, a la suya, Pilar Bardem y al recientemente fallecido Juan Diego, “un maestro en su ética como ciudadano, en su comportamiento como persona y con su compromiso social”.

En total logró cuatro de los once premios a los que optaba esta sátira del mercado laboral protagonizada por un empresario de éxito y corrupto que se aprovecha de su posición privilegiada.

“Madres paralelas”, de Pedro Almodóvar, se llevo tres premios, el de mejor interpretación femenina de reparto para Aitana Sánchez-Gijón, el de mejor dirección de arte para Antxón Gómez y el de mejor música original para Alberto Iglesias, que ostenta así el récord de los Platino, con cinco galardones.

La película “Karnawal” (producción de Argentina, Brasil, Chile, México, Bolivia y Noruega) obtuvo dos galardones, el premio a la mejor ópera prima de ficción y el de la mejor interpretación masculina de reparto para Alfredo Castro, que se alzó así con su tercer Platino.

Otras siete películas consiguieron llevarse un galardón: la española “Maixabel” -mejor actriz para Blanca Portillo-; “7 prisioneiros”, montaje; la mexicana “Los lobos”, premio Platino al cine y educación en valores; la colombiana “Memoria”, sonido; la española “Mediterráneo”, dirección de fotografía; y las brasileñas “Ainbo, la guerrera del Amazonas” y “A última floresta”, mejor cinta de animación y mejor documental, respectivamente.

La gala de los Platino, que impulsan EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) y FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales) se cerró como se abrió, al ritmo de “La vida es un carnaval”, de Celia Cruz. (Fuente: EFE)

