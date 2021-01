Gabriela Spanic alcanzó la popularidad total tras protagonizar la telenovela “La usurpadora” y desde ese momento, ha desarrollado una exitosa carrera actor en diversos melodramas y el último en el que participó fue “Siempre tuya Acapulco” (2014) al lado de Alberto Guerra, Bernie Paz, Melissa Barrera y más.

Desde ese momento, la actriz venezolana decidió enfocarse en otras facetas de su carrera, así que se dedicó a la conducción de programas, la música, el teatro y finalmente brilló como bailaría en el programa Dancing Wilt the stars en Hungría.

A pesar que tiene más de siete años lejos de los melodramas sus fanáticos le siguen pidiendo que regrese a las telenovelas y aunque Gaby Spanic a asegurado que está lista no entiende por qué aún no la llaman para algún proyecto en México.

¿POR QUÉ GABY SPANIC NO HA REGRESADO A LAS TELENOVELAS MÉXICANAS?

Hace unos meses, Gabriela Spanic dio una entrevista exclusiva a Peope en español y reveló que ha cumplido 33 años de carrera artística y que aún sigue siendo una de las actrices más queridas y amadas de las telenovelas.

En su momento, Spanic dijo estar muy contenta con su trabajo en Hungría, país en donde ha sido muy bien recibida y además comentó que tiene proyectos en puerta, pero no ha firmado con Televisa.

“No, no es cierto (que haya firmado). Claro que me he puesto a la orden, por ejemplo, con Salvador (Mejía), que lo quiero e hicimos La usurpadora; me puse también a la orden con Nacho (Sada), con Nicandro Díaz. Vamos a ver qué sucede en el futuro, vamos a ver qué pasa. Pero el público sí quiere verme, el público me quiere, eso no lo pueden borrar, no pueden borrar el sol con un dedo, no se puede”.

Pero lo que si confesó es que no entiende bien por qué no ha regresado a la televisión mexicana pese a que actualmente se retransmite con éxito Soy tu dueña en Las Estrellas.

“Yo a México lo amo y fue el que me lanzó a la fama con La usurpadora, que es la novela más repetida en la historia de la televisión. A lo mejor hay muchas cosas que han cambiado, pero bueno así tocó. Yo estoy muy agradecida con todas las televisoras con las que trabajé porque hicimos proyectos muy hermosos y que se están vendiendo todavía y se están viendo alrededor del mundo y en primer lugar en repetición. Eso a mí me impresiona y es para que se den cuenta de que el melodrama con personajes emblemáticos no ha pasado de moda. Es lo que la gente quiere ver. Es como que (las empresas) menosprecian el melodrama y no podemos menospreciar algo que está en nuestros genes”.