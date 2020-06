Este domingo se desarrolló ‘Dear Class of 2020’, una iniciativa impulsada por figuras artísticas y políticas entre ellas el expresidente Barack Obama, para celebrar la graduación de miles de estudiantes en Estados Unidos de manera virtual debido a que la pandemia por coronavirus ha obligado a varios estados de este país a declarar una cuarentena y suspender este tipo de ceremonias.

Durante la transmisión en vivo participaron varias celebridades entre ellas Lady Gaga, Katy Perry, Justin Timberlake, Demi Lovato, Taylor Swift, Billie Eilish, Beyoncé Knowles, CNCO quienes expresaron mensajes de aliento para los egresados de las diferentes escuelas de este país.

Entre los invitados también se encontraba la banda coreana BTS cuyos integrantes sorprendieron con un inspirador mensaje para sus seguidores en esta parte del mundo.

Desde el Museo Nacional de Corea, cada uno de los cantantes de K-pop hablaron sobre sus experiencias personales al terminaR la escuela y sobre el aprendizaje que ofrece la vida misma.

RM fue el elegido para iniciar el discurso y lo hizo saludando a los graduados: “Querida promoción 2020 ha sido un año extraño, pero lo lograron. Hoy quizás no tengamos flores ni birretes, lo que sí tenemos es quizás la ceremonia de graduación más especial de la historia. Nunca antes se había reunido a tanta gente para homenajear a una promoción por sus logros y sus sueños (...) Estés donde estés pronto saldrás de un mundo para pasar a otro (...) Sin importar dónde o qué tan lejos estés, esperamos que nuestras historias hoy puedan darte cierto consuelo, esperanza y quizás algo de inspiración”.

Jung Kook a su vez recordó el día de su ceremonia de graduación y contó que hace poco vio las imágenes de ese día y pensó “Mis compañeros de BTS estuvieron conmigo en mis años de secundaria y recuerdo que decían ¿Cómo creciste tanto como para graduarte?'(...) Seguí avanzando, pero aún hoy sigo aprendiendo cosas nuevas. Así que aquí estoy hoy con mis recuerdos con fe en mi mismo, en mis compañeros y en el mundo y espero que ustedes hagan lo mismo por ustedes y sigan avanzando”.

Jin contó que al graduarse experimentó miedo el día de su graduación por el hecho de asumir que había crecido. “En ese entonces pensar en convertirme en adulto me daba miedo. Tenía nervios por comenzar mi camino en un mundo desconocido. Tenía cuidado con todo lo que decía o hacía. A veces me sentía impaciente, veía a mis amigos más adelante que yo y tratar de seguir su ritmo me dejaba exhausto. Pronto me di cuenta que su ritmo no era el mío. Lo que me contuvo durante esa época fue la promesa que me hice a mi mismo: ‘ir despacio’ (...) Si alguno se siente perdido ante la duda o la incertidumbre o la presión de empezar de nuevo, no te apures, respira profundo. Quizás descubras que cualquier momento puede convertirse en oportunidad. Permítete ir despacio, un paso a la vez”.

Suga, Jimin, J-Hope y Taehyung o V también enviaron mensajes a sus fanáticos estadounidenses que puedes ver en este vídeo compartido por la banda.

